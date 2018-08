München - Die ältesten Fotos von Herbert Wendling stammen aus den späten 1930er Jahren. Zu sehen sind Straßenzüge in der Au, die im Krieg völlig zerstört wurden, oder die Herbergshäuser am Auer Mühlbach in Haidhausen. Auch die Zeit des Nationalsozialismus fotografiert Wendling in München und nach dem Krieg nimmt er Kriegsschäden auf. Später macht er Aufnahmen vom Nachkriegsmünchen in den 50er und 60er Jahren.