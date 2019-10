Müller spielte in der Bundesliga in dieser Saison noch in keinem Spiel über die volle Distanz. Als Kovac vor dem Spiel auf Müllers Rolle angesprochen wurde, erklärte er am "Sky"-Mikrofon: "Er ist nicht irgendjemand. Thomas ist sehr wichtig, aber die anderen Spieler auch. Und, wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen."