München - So sieht also ein Mann aus, der mit sich selber im Reinen ist, der weiß, dass sein Lebenswerk den Stoff zur Legende hat. Vollkommen entspannt, scherzend, friedlich und fröhlich lächelnd betrat Jupp Heynckes zum letzten Mal die Bühne, die so lange sein zu Hause war, bei der er die versammelte Journaille so oft zu seinem andächtig lauschenden Publikum gemacht hatte.