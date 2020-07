Werner Hochreiter: "Mein Herz schlägt für die Bratwurst"

Besonders Werner hat es dort, aber auch im Biergarten am Viktualienmarkt und im Steirer am Markt geschafft, eine Top-Stammkundschaft (altmünchnerisch und zugleich modern) aufzubauen. Nach AZ-Informationen soll der Geheimplan des Trios so ausschauen: Alle Brüder verzichten auf ihre kleinen Zelte und übernehmen zusammen die große Bräurosl.