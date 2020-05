Bereits Ende April hatte die AZ darüber berichtet, dass das grün-rote Rathaus-Bündnis Alkoholverbote wie am Hauptbahnhof als "letztes Mittel" sehe. Das Verbot am Hauptbahnhof gilt bis zum 20. Januar 2021. Bis dahin wolle man schauen, ob man das Verbot abschaffe, heißt es im Vertrag. Seit August 2019 gilt das Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof ganztägig. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr war Alkohol am Hauptbahnhof schon seit Januar 2017 verboten.