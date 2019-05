München - Die meisten kennen Ralf Schmitz wohl aufgrund seiner Rollen in "Schillerstraße", "Die Dreisten Drei", den 7-Zwerge-Filmen von Otto Waalkes oder der Dating-Show "Take Me Out". Doch der gebürtige Leverkusener tourt auch regelmäßig solo durch ganz Deutschland, wie am 9. Mai im Münchner Circus Krone zu sehen war. Auf seiner "Schmitzeljagd"-Tour setzt er auf Improvisation - und die Mithilfe des Publikums.