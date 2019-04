Heubisch: "Es geht um viel Steuergeld!"

In der Landtagsopposition ist zudem die Rede davon, dass Sibler einen nächsten Bericht zum Stand der Dinge verzögert. "Eigentlich soll er jedes Vierteljahr einen vorlegen", sagte der FDP-Abgeordnete und ehemalige Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch am Freitag im Gespräch mit der AZ. "Er muss das jetzt möglichst schnell tun."

Und man müsse nun im Landtag darüber sprechen, welche Konsequenzen zu ziehen sind. "Es geht um viel Steuergeld!", betonte Heubisch. Die Staatsregierung müsse nun vor allem in Berlin darum werben, dass von dort "massiv" Gelder zugeschossen werden.

Aus dem Wissenschaftsministerium heißt es dazu, man stehe in Kontakt mit dem Bund. "Ich bin dazu in engen Gesprächen mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek", so Minister Sibler zur AZ. Diese dauerten an. Zudem habe er nach Bekanntwerden der Insolvenz umgehend einen Prüfbericht von Ernst & Young angefordert. "Von diesem Bericht erwarte ich mir auch Aufklärung über das wirtschaftliche Zusammenwirken und die Einhaltung bestehender Verträge zwischen Architekturbüro und Deutschem Museum", so Sibler. Über die Ergebnisse werde er dem Landtag berichten.

