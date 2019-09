Die Betriebseinschränkungen fallen in eine Zeit, in der allenthalben eine massive Aufrüstung des ÖPNV gefordert wird. Dazu kommt, dass die überlastete S-Bahn wegen ständiger Störungen ohnehin schon die Nerven so mancher Pendler bis zum Bersten strapaziert. "Ausgerechnet zu einer Zeit, in der die S-Bahn durch Unzuverlässigkeit und häufige Ausfälle sowieso schon Negativschlagzeilen am laufenden Band macht", setze die Bahn eine weitere "nicht zu akzeptierende Zumutung" aufs Gleis, schimpfte OB Dieter Reiter.