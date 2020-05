Änderung des "München-Modells" Grün-Rot schafft Förderung von Wohneigentum ab

Hintergrund: Das Modell, das Münchnern ermöglichen sollte, geförderte Eigentumswohnungen zu kaufen, will Grün-Rot komplett abschaffen. Das hat das Bündnis schon im Koalitionsvertrag so angekündigt. Und zwar, um "den immens viel größeren Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen zu decken".