Sascha Mölders

"Dann spielt eben Sascha, da ist kein großer Qualitätsunterschied." So lautet jedenfalls Weins Einschätzung bezüglich Bierofkas Grimaldi-Ersatzfrage. Über den Qualitätsabfall lässt sich streiten. Vergangene Saison noch "Super-Sascha" und "Mega-Mölders", ist der ehemalige Bundesligastar in dieser Spielzeit noch nicht ins Rollen gekommen. Der Routinier erzielte erst einen Treffer in zehn Spielen und musste sich zu allem Überfluss mit den wiederkehrenden Schmerzen eines Knochenödems herumschlagen.