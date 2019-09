TSV 1865 Dachau: n.n.

TSV 1860 München: Bonmann - Willsch, Weber, Erdmann, Steinhart - Dressel, Wein, Bekiroglu - Greilinger, Mölders, Klassen

TSV 1860 ist in Dachau gefordert

Länderspielpause? Nicht für die Löwen! Während es der Großteil der Profi-Vereine in Deutschland in den kommenden Tagen ruhig angehen lassen kann, ist das Team von Trainer Daniel Bierofka im Achtelfinale des Toto-Pokals beim TSV 1865 Dachau gefordert. Für die Löwen geht es um die Qualifikation für den DFB-Pokal in der kommenden Saison.

Bisher hatten die Sechzger keinerlei Probleme im Toto-Pokal: In der ersten Runde besiegten die Löwen den Sechsligisten FT Schweinfurt (6:1), in der zweiten Runde gab es einen 11:1-Kantersieg beim Landesligisten TV Aiglsbach. Nun geht es für die Löwen also praktisch vor die Haustüre nach Dachau.

Große Geheimnisse dürfte es dabei nicht geben: Schon in der Saisonvorbereitung trafen beide Teams aufeinander, damals setzten sich die Löwen locker mit 5:1 durch. Ein Ergebnis, das Trainer Daniel Bierofka sicher auch am Dienstag gefallen würde.