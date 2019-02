Das Berliner Olympiastadion war bis auf drei Ausnahmen seit 1985, seit der Etablierung des Endspiels in der Hauptstadt, der Ort für große Pokalpartys. Die beeindruckende bayerische Final-Bilanz seither lautet: 11:4. Letzter Erfolg: 2016 unter Pep Guardiola, gegen Dortmund – im Elfmeterschießen. 2010 konnte man sogar den Zieldurchlauf in der Meisterschaft feiern, holte unter Coach Louis van Gaal am 33. Spieltag die Schale.

Doch in den letzten Jahren hat sich der Sehnsuchtsort Olympiastadion zur Alptraum-Location entwickelt, ist mehr Fluch als Segen. Niko Kovac höchstselbst war es, der den Bayern beim letzten Finale mit der Frankfurter Eintracht ein Schnippchen schlug und durch das 3:1 im Mai 2018 Coach Jupp Heynckes das allerletzte Pflichtspiel seiner Laufbahn vermurkste. Nichts war's mit einem Abtritt der Trainerlegende samt Pott.



Die Mannschaft um James (r.) verliert im September mit 0:2 in Berlin. Foto: firo/Augenklick

0:2 in Berlin: Bayerns erste Saisonpleite

Doch ein Kovac garantiert keine Berlin-Erfolge. Im September letzten Jahres unterlag man der Hertha in der Bundesliga mit 0:2, Vedad Ibisevic sowie Ondrej Duda trafen und fügten dem Rekordmeister die erste Saisonpleite zu. Der Anfang der ersten von zwei Herbstkrisen. Der "Berliner" Kovac und seine Bayern "haben nun etwas gutzumachen" wie er sagte – im doppelten Sinne.

"Es wird keine leichte Aufgabe für uns, das Pokalviertelfinale zu erreichen", sagte Jérôme Boateng, der zweite Berliner im Bayern-Kader. Boateng bei "dfb.de": "Die Hertha hat sich hervorragend entwickelt, spielt unter Trainer Dardai einen sehr attraktiven und auch erfolgreichen Fußball. Da ist etwas zusammengewachsen in den letzten Jahren. Wobei der Weg der Hertha noch nicht vorbei ist." Sollte er aus bayerischer Sicht jedoch in diesem Achtelfinale.

Boateng, dessen Eltern in Berlin leben, hat gute Chancen, in seiner Heimatstadt gegen seinen Ex-Klub von Beginn an aufzulaufen. "Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, aber für mich immer etwas Besonderes", sagt der Innenverteidiger, der in den ersten drei Rückrundenpartien tatenlos auf der Ersatzbank saß, weil in Bayerns Abwehrzentrum Mats Hummels und Niklas Süle gesetzt sind.



Bayerns bislang letzter Pokalerfolg: Mit Trainer Pep Guardiola (M.) gelingt 2016 ein 4:3 im Eltmeterschießen gegen Borussia Dortmund. Foto: firo/Augenklick



Boateng: "Das ist nicht mein Anspruch"

Nun aber will Kovac ein wenig rotieren. Boateng wurde drei Mal Pokalsieger. Sein Ziel: "Ich hoffe natürlich, dass wir wieder Pokalsieger werden. Das ist immer eine tolle Geschichte vor dieser riesigen Kulisse in Berlin." Die nächste Hürde auf dem Weg nach Berlin heißt aber Hertha, gegen die man die letzten vier Liga-Duelle nicht gewinnen konnte (eine Pleite, drei Remis).

Auch Kovacs Vorgängern gelang bei den letzten Gastspielen im Olympiastadion kein Erfolg. Der letzte Hertha-Bezwinger war Guardiola mit einem 2:0 im April 2016. Unter dem Ein-Spiel-Interimstrainer Willy Sagnol holte Bayern im Oktober 2017 ein 2:2, unter Carlo Ancelotti im Februar 2017 ein 1:1, was nur durch einen umstrittenen Last-Minute-Ausgleichstreffer von Robert Lewandowski zustande kam. Dann gäbe es am Mittwoch Verlängerung. Und vielleicht Elferschießen...

