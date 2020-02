Aktueller Mietspiegel lasse wichtige Komponenten außer Acht

Der Mietspiegel, wie er damals auf Wunsch der FDP geändert wurde, berücksichtigt in seiner Datenbasis lediglich Mietverhältnisse, die in den vergangenen vier Jahren geschlossen oder geändert wurden. Seit diesem Jahr werden Mietverhältnisse der letzten sechs Jahre berücksichtigt, an denen sich dann die Preise für Neuervermietungen orientieren. Auch geförderte Wohnungen werden nicht in diesen Mietspiegel einbezogen.