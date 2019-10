"Das Problem ist, wir müssen immer drei Tore schießen, um zu gewinnen. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir schon wieder zwei Tore kassiert haben", sagte der Bayern-Keeper am "Sky"-Mikrofon nach der Partie. Und tatsächlich: In den letzten vier Pflichtspielen kassierte der Rekordmeister immer genau zwei Gegentore: Gegen Augsburg (2:2) und gegen Hoffenheim (1:2) resultierten diese in Punktverlusten. Selbst beim beeindruckenden Sieg in Tottenham musste Neuer zweimal den Ball aus dem Netz fischen.