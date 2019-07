Lars Lukas Mai rettet FC Bayern II den Sieg

Am Freitagabend lief er beim Heim-Comeback in der Dritten Liga wieder für die zweite Mannschaft der Münchner auf, und er zeigte eine bemerkenswert abgeklärte Leistung. Mehr noch: Mai rettete den "kleinen Bayern" beim 2:1 gegen den KFC Uerdingen in bester Jérôme Boateng-Manier den Sieg.