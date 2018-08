Abschiedsspiel in München Fußballgott Schweinsteiger feiert und weint

Die Stadionfassade mit der 31 erleuchtet, weiß-rot. Die Gegengerade zeigte mit einer Choreo „Basti is back“ an. Am 23. Mai 2015 hatte Schweinsteiger beim 2:0 gegen Mainz sein letztes Pflichtspiel für Bayern bestritten. Nun die Rückkehr in sein Wohnzimmer, das zu seiner Open-Air-Sauna der Schweini-Verehrung wurde.