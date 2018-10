München - Karl-Heinz Rummenigge meinte wohl auch (oder insbesondere?) Lothar Matthäus. Als der Vorstandsboss auf der denkwürdigen Pressekonferenz des FC Bayern sagte: "Ist das ein Grund, einen Mann (Manuel Neuer, d. Red.) so in Grund und Asche zu reden? Von einem Experten, der auf höchstem Niveau Fußball gespielt hat (Matthäus, d. Red.)? Der weiß, wie es ist, so schwer verletzt zu sein!?"