Abgefahrene Fan-Spekulationen Verraten zwei Pferde den Namen von Baby Sussex?

Bei der Verkündung der Geburt von Baby Sussex am Montagnachmittag stand Harry vor Stallungen. In den Boxen im Hintergrund waren auch zwei Pferde zu sehen, deren Namen auf kleinen Schildern neben den Türen angebracht waren. Und genau diese beiden Namen sollen angeblich ein Hinweis darauf sein, wie das Kind heißen könnte. Dass sich Harry nach der Ankündigung auch noch offenbar bei den Pferden bedankte, fachte diese wagemutige Theorie wohl zusätzlich an.