Abgasbelastung in München Die Luft wird zwar ein bisserl besser, bleibt aber nicht gut

In München sank der gemessene Wert an der am stärksten belasteten Messstelle Landshuter Allee um 3 Mikrogramm, in Nürnberg ging es um 6 Mikrogramm auf 40 nach unten, in Augsburg ebenfalls um 6 Mikrogramm auf 37. In Regensburg, das 2018 mit 37 Mikrogramm noch relativ nah an der Grenze lag, sank der Jahresmittelwert um 2 Mikrogramm, in Würzburg ging es von 33 auf 30 Mikrogramm nach unten.