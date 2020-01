Abflug mit Symbolcharakter Abschied auf Zeit: Prinz Harry ist in Kanada gelandet

Fotos, die unter anderem der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen Prinz Harry am Montagabend (Ortszeit) am Flughafen von Vancouver. Dort stieg er in ein weiteres Flugzeug, um nach Victoria auf Vancouver Island zu gelangen. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan, wurde am Vormittag bei einem Waldspaziergang mit Sohn Archie und ihren beiden Hunden im Horth Hill Regional Park nahe ihrem Anwesen an der Küste gesichtet.