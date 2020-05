3. Liga: Bayerische Klubs erfreut über Re-Start

Die Mehrheit der Liga ist vom Machtwort des DFB in der Neustart-Frage hingegen angetan. "Wir fühlen uns mit der Entscheidung in unserer Argumentationslinie, die wir seit zwei Monaten vertreten, bestätigt", sagte etwa Löwen-Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel am Donnerstag. "Gerade da auch renommierte Persönlichkeiten wie Herr Rummenigge, Herr Mintzlaff und Herr Magath uns in unserem Vorhaben mit deckungsgleichen Meinungsäußerungen in den letzten Tagen unterstützt haben."