Ab Frühjahr 2020 gültig Megxit: Harry und Meghan haben den Segen der Queen

Das weitere Vorgehen

Laut "Mail Online" ist ein weiteres Treffen für kommenden Montag (20. Januar) geplant, bei dem Queen Elizabeth II. und Prinz Harry erwartet werden. Weitere drängende Fragen sind zu klären. Wie lange ihr Enkel danach noch in Großbritannien bleiben wird, ist offen - laut einem Bericht von "Page Six" besichtigt Herzogin Meghan bereits Immobilien in Kanada.

Im Statement der Queen ist derweil davon die Rede, dass die angekündigten Maßnahmen ab "Frühjahr 2020" verbindlich seien.