Unterschleißheim - Für Pendler im Landkreis München soll es künftig einen Regionalbahnhalt in Unterschleißheim geben. "Wir schaffen ein besseres Angebot für Fahrgäste in den Stoßzeiten und entlasten die S1", teilte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Mittwoch mit. In der größten Kommune im Landkreis München steige die Zahl der Fahrgäste seit Jahren.