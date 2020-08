Mammut-Programm der Bayern: Supercup, Klub-WM, kurze Winterpause

Nach dem Pokal-Auftakt geht es für den Triple-Sieger am 18. September mit der Bundesliga-Eröffnung in der Allianz Arena gegen den FC Schalke 04 weiter. Am 24. September wartet der europäische Supercup in Budapest gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla, am 30. September geht es im deutschen Supercup in München gegen den "ewigen" Rivalen Borussia Dortmund.