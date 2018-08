Ingo Flechsenhar (69) ist Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bayern (DLRG) und trat ihr in seiner Gemeinde direkt nach der Gründung 1967 bei. Besondere Erinnerungen hat er an seine Anfangszeit: "Wir haben am Chiemsee mit einem Ruderboot und einem Zwölf-Mann Zelt der Bundeswehr angefangen." Mit diesem Boot seien sie auch bei Notfällen auf den See rausgefahren.

Sein persönlich wichtigstes Ziel ist die Schwimmausbildung. Er bedauert es, dass "mehr und mehr Schwimmbäder geschlossen werden". Außerdem findet er es wichtig, Menschen dazu zu animieren, Hilfe zu leisten und ein Bewusstsein für die Bedeutung der Nächstenhilfe zu schaffen. "Es kann nicht sein, dass Leute wegschauen und nicht von sich aus Hilfe leisten", sagt der 69-Jährige.

Anton Siegl (73): "Die Arbeit macht mir noch immer viel Spaß"

"Gemeinsam mit meinen Freunden haben wir beschlossen, dem BRK beizutreten, übrig geblieben bin aber nur ich", sagt Ausbilder Anton Siegl (73). Seine Begeisterung für das Ehrenamt hält noch immer an. Seine schönsten Erinnerungen hat er an "die Kameradschaft und den Zusammenhalt". Heute ist er im Bereich der Breitenausbildung aktiv.

"Das beinhaltet vor allem Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein oder für Betriebe", erklärt Siegl. In seinen Kursen zitiert er einen ehemaligen Ausbilder von sich: "Man kann nur erwarten, die Erste Hilfe zu bekommen, die man auch selber in der Lage ist zu leisten", bringt er den Teilnehmern nahe. Er habe noch viel Kontakt zu ehemaligen Kameraden und Weggefährten, obwohl diese nicht mehr aktiv sind. Die Kameradschaft habe die Männer eng zusammengeschweißt.

Hans Schmidt (68): "Ich helfe aus Überzeugung – und fühle mich sehr geehrt"



Hans Schmidt und seine Frau Martina kurz nach der Ehrung im alten Odeon.

"Angefangen hat für mich alles, als mein damaliger Nachbar bei mir geklingelt hat, um mich mitzunehmen", erinnert sich der rüstige Hans Schmidt (68) aus Mittenwald. Sie waren damals in einem "uralten BRK-Sanitätswagen ohne Funk unterwegs." Heute kann er diese Arbeit nicht mehr ausführen, engagiert sich aber in der Gemeinde immer da, wo Not am Mann ist. Er erzählt von seinen Erlebnissen, auch von einer Reanimation, die er und ein Kamerad über eine Stunde durchgeführt haben. "Sie war erfolgreich und der Mann lebt heute immer noch in unserer Gemeinde", ergänzt er.

"Durch die Rede des Herrn Innenministers und das Ambiente hier fühle ich mich sehr geehrt", macht er deutlich. Er helfe aber aus reiner Überzeugung und nicht, um eine solche Wertschätzung zu erfahren.