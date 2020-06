40. Ausgabe am Pfingstmontag Promi-"Wer wird Millionär?": Diese Stars wagten sich auf den Stuhl

Die berühmten Telefonjoker

Wenn Prominente bei "Wer wird Millionär?" antreten, stecken hinter den Telefonjokern oftmals ebenso berühmte Persönlichkeiten. Waldemar Hartmann (72) bekleckerte sich dabei aber nicht mit Ruhm, er konnte weder Guido Maria Kretschmer (55) und Lena Gercke (32), die 2013 im Duo antraten, noch Chris Tall (29) im Jahr 2018 zur richtigen Antwort verhelfen. Ebenso blieb ein spontaner Anruf bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) in Erinnerung: Im Prominentenspecial 2014 versuchte Wolfgang Bosbach (67) sie zu Rate zu ziehen. Zweimal ging nur die Mailbox ran und Bosbach rief stattdessen die Moderatorin Maybrit Illner (55) an, die ihm jedoch nicht helfen konnte- so musste er es bei 125.000 Euro belassen. Gegen Ende der Sendung meldete sich die Kanzlerin mit einer SMS bei Bosbach und schrieb: "OK was auch immer es war herzliche Grüße am."