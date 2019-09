Am höchsten war die Not in der Jugend. Im Schatten der Ami-Kasernen von Harthof im Norden Münchens betätigten sich Halbwüchsige als Schwarzhändler, sie boten sogar Schnaps und Fräuleins an. Schulkinder wurden immerhin durch amerikanische Care-Pakete und eine regelmäßige Schülerspeisung versorgt. Viele aber hatten ihren Vater im Krieg verloren, die Waisenhäuser waren überfüllt. Gymnasiasten wurden durch Raumnot, Schichtunterricht und Stofffülle gestresst, wie der Münchner Kinderarzt Theodor Hellbrügge nachwies. Anfang 1948 wurden in Bayern rund 50.000 Jugendliche als gefährdet oder verwahrlost registriert.