TSV 1860: Köllner fordert direkteres Spiel

In der ersten Hälfte bemängelte Köllner an der Seitenlinie immer wieder, dass seine Schützlinge die Angriffe zu kompliziert ausspielen würden. In Hälfte zwei nahm sich seine Mannschaft dies zu Herzen. Der Anschlusstreffer fiel nach einer gradlinigen Kombination über Prince Owusu und Dennis Dressel, den Ausgleich besorgte ein ansatzloser Strahl von Efkan Bekiroglu ins kurze Eck. Die Mannschaft setzte das Köllnersche Erfolgsrezept um – und dieses ging auf. Der Siegtreffer von Owusu war dann technisch fein gemacht.