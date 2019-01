Trainer Daniel Bierofka, Sportchef Günther Gorenzel und Co. wollen am Freitagabend (19 Uhr, live bei Telekomsport und im AZ-Liveticker) auch in der Fremde einen Dreier bejubeln. "Ein guter Start ist immer wichtig. Es ist eine Standortbestimmung", erklärte Gorenzel schon am Mittwoch. "Das ist lange her", urteilte er über den Kantersieg, in dem Wissen, dass es wohl kein klares 5:1 geben werde. Und trotzdem spricht einiges für die Giesinger: Mit welchen Voraussetzungen die Bierofka-Elf ins Spiel geht – die AZ zeigt fünf Gründe für einen Löwen-Sieg – und einen dagegen.