TSV 1860 will gegen Chemnitz einen Sieg

Nach zuletzt vier Unentschieden in Serie will der TSV 1860 am Samstag gegen das Kellerkind aus Chemnitz mal wieder einen Heimsieg feiern und die Serie von zwölf Spielen in Folge ohne Niederlage weiter ausbauen. Mit 36 Punkten belegen die Löwen aktuell Rang neun in der Tabelle, mit sechs Zählern Rückstand auf Relegationsrang drei.

Allerdings wird das Spiel gegen den Tabellenfünfzehnten keine leichte Aufgabe, denn die Sachsen haben in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen gesammelt. Zehn Punkte konnten die Chemnitzer in den letzten vier Spielen sammeln und haben sich mit 31 Punkten zumindest ein wenig von den Abstiegsplätzen absetzen können.

Köllner kann wieder auf Trio zurückgreifen

Gute Nachrichten gibt es für Trainer Michael Köllner, denn die Personallage bei den Münchnern hat sich im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich gebessert.

Das Trio Marius Willsch, Daniel Wein und Timo Gebhart wird gegen Chemnitz wohl wieder zur Verfügung stehen. Willsch, der gegen Magdeburg aufgrund einer Gelbsperre gefehlt hat, wird voraussichtlich wieder als Rechtsverteidiger auflaufen.