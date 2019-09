Duell zweier Traditionsmannschaften

Vor 15 Jahren spielten beide Mannschaften noch in der Bundesliga gegeneinander: Nun treten sowohl der TSV 1860 als auch der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga auf der Stelle. Die Löwen mussten in Duisburg nach zuvor zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen und belegen mit elf Punkten derzeit Rang 14.

Einen Zähler und einen Platz dahinter rangiert Kaiserslautern. Bei den Pfälzern, die seit drei Drittliga-Partien auf einen Sieg warten, steht mit Neu-Trainer Boris Schommers ein Bundesliga-erfahrener Coach an der Seitenlinie.

Steinhart fehlt gesperrt

Efkan Bekiroglu (Muskelfaseriss) wird den Giesingern im Duell gegen die "Roten Teufel" weiter fehlen. Die Chance für Timo Gebhart? In Duisburg saß der Routinier 66 Minuten auf der Bank, am Samstag könnte er mal wieder eine Chance von Beginn an erhalten.

Bierofka muss neben den Langzeitverletzten im Traditionsduell auch auf Phillipp Steinhart verzichten. Der Linksverteidiger sah gegen Duisburg die Gelb-Rote Karte und ist gegen Lautern somit zum Zuschauen verdammt.