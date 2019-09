TSV 1860 im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena

Der TSV 1860 empfängt am Samstag das Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena. Die Gäste aus Thüringen konnten bisher aus den ersten sieben Partien lediglich einen Punkt holen und reisen als Außenseiter nach München an.

Beide Mannschaften mussten während der zweiwöchigen Länderspielpause im jeweiligen Landespokal antreten. Während Carl Zeiss Jena souverän die 4. Runde erreichte, konnten die Löwen das Achtelfinale beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau erst nach Elfmeterschießen für sich entscheiden.

Wesentlich besser präsentierten sich die Sechzger jedoch im Testspiel gegen Wacker Innsbruck: Der TSV schlug den österreichischen Zweitligisten an der heimischen Grünwalder Straße klar mit 5:1. Auch die späten Neuzugänge Tim Rieder und Prince Osei Owusu kamen dabei zu den ersten Minuten mit der Mannschaft. Am Samstag wird Daniel Bierofka aber voraussichtlich nur Innenverteidiger Rieder von Beginn an aufs Feld schicken.

Personell gibt es bei den Löwen einige Probleme in der Defensive: Bierofka muss neben Herbert Paul und Eric Weeger auch auf Verteidiger Aaron Berzel verletzungsbedingt verzichten.