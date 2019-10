Wird Oesterhelweg also schon bald ein Löwe? "Wir wären ja blöd, wenn wir die Chance nicht nutzen würden, den Jungen zu verpflichten. Aber wie gesagt, das liegt an den finanziellen Möglichkeiten und wir werden sehen, ob wir das in den nächsten Wochen oder in der Winterpause machen können. Er wird ja auch nicht viel Geld kosten", so Bierofka über einen möglichen, ablösefreien Transfer.