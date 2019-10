"Wir sind so verblieben, dass wir uns Maxi jetzt im Training ansehen und schauen, wie er sich bei den Profis oben macht", erklärte der Sportchef weiter. Der 29-Jährige habe zuletzt mehrere Monate nur individuell trainiert, vom dem her macht es "wenig Sinn, einen Spieler jetzt unter Druck zu setzen, bevor er am Zenit seiner Leistungsfähigkeit ist". Gorenzel will sich in den kommenden Wochen in Sachen Oesterhelweg entscheiden: "Ich hatte auch Kontakt mit seinem Berater und wir werden in den nächsten Wochen eine Lösung suchen", so der Geschäftsführer Sport.