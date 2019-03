Bad Kissingen: Auf ehemalige Lebensgefährtin eingestochen

Der Deutsche war am Freitagabend noch am Tatort festgenommen worden. Er verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizei in Schweinfurt. Der 28-Jährige hatte in einer Fußgängerzone in Bad Kissingen auf seine ehemalige Lebensgefährtin eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt.