Der FC Bayern spielt am 26. Spieltag gegen Union Berlin – das Auswärtsspiel in der Hauptstadt findet am Sonntag, 17. Mai, um 18 Uhr statt. Das Spiel wird also nicht im Free-TV zu sehen sein. In der darauffolgenden Woche empfangen die Münchner Eintracht Frankfurt, der genaue Termin steht noch aus.