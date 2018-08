Rottach-Egern - Der FC Bayern hat sich warmgeschossen für das erste Finale der Saison: Am Sonntag steht der Supercup gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt an (20:30 Uhr im AZ-Liveticker). "Jetzt kommt das erste richtige Spiel, das wollen wir natürlich gewinnen. Wir wollen versuchen, gleich am Anfang den ersten Titel zu holen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 20:2-Torschusstraining gegen den zehntklassigen FC Rottach-Egern. "Wir wollen erfolgreich in die Saison starten und uns einspielen. Jetzt wird es ernst."