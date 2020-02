20 Millionen Pfund und kein Personal Prinz Harry und Herzogin Meghan: Sicherheitsfrage wird zum Problem

"Die derzeitigen Pläne sind so nicht umsetzbar. Die beiden verhalten sich so, als ob für sie keine der bisherigen Regeln gelte", erklärt Davies. Die Met wurde laut "Daily Mirror" nun dazu angehalten, die genauen Berechnungen für die Sicherheitskosten der Regierung vorzulegen, bevor diese eine Entscheidung trifft. Wer die Kosten und letztendlich den Schutz übernehmen wird, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Am 31. März 2020 treten die Sussexes offiziell als royale Vertreter zurück.