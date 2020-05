Was Bayer nicht gelang. Wann war Ihnen klar, dass das Wunder wahr werden kann?

Als Unterhaching 1:0 in Führung ging durch Michael Ballacks Eigentor, wurde es sehr laut im Stadion. Es war unüberhörbar, dass etwas passiert war. Uli Hoeneß und ich schauten uns an und dachten: Da tut sich was. In diesem Moment haben wir gespürt, dass wirklich noch was drin ist. Wir selbst haben unsere Aufgabe erfüllt, bereits nach 15 Minuten führten wir 3:0.