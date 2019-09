19-Jährige brutal ermordet Herzogin Meghan: Bewegende Geste für getötete Studentin in Südafrika

Bewegende Geste von Herzogin Meghan (38). Die Ehefrau von Prinz Harry (35) postete am Samstag ein Bild von sich auf Instagram. Die Aufnahme zeigt die Herzogin dabei, wie sie eine gelbe Schleife an dem Ort anbringt, an dem am 24. August dieses Jahres die 19 Jahre alte Studentin Uyinene Mrwetyana in Kapstadt ermordet worden ist. Mit der Aktion möchte Herzogin Meghan "Anteil nehmen und Solidarität bekunden mit jenen, die sich gegen Geschlechter-basierte Gewalt und Frauenmord aussprechen", heißt es in dem längeren Kommentar zu dem Bild.