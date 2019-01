Gorenzel: 1860 steuert auf Konsolidierungskurs hin

Geschäftsführer Michael Scharold hatte in einem Interview mit der "SZ" bekanntlich darauf gepocht, dass sich beide Gesellschafter auf einen Kurs mit oder ohne finanzielle Unterstützung Ismaiks festlegen mögen. Nun sagt Gorenzel: "Stand jetzt ist es der Konsolidierungskurs, auf den wir hinsteuern." Im Sommer sei es mit zwei Ismaik-Millionen "eher ein Investitionskurs" gewesen. Nun müsse man "sehen, ob dieser Konsolidierungskurs nochmal widerrufen wird oder nicht". Klingt danach, als habe Gorenzel noch den Glauben an eine Annäherung zwischen den Vereinsbossen um Präsident Robert Reisinger und Ismaik im Sinne dessen, was beide Gesellschafter antreiben sollte: größtmöglicher sportlicher Erfolg.