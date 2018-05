Deshalb gibt es vorerst keine richtige Löwen-Party

Eine richtige Löwen-Party würde es ohnehin erst geben, wenn sie denn gelingt, die ersehnte Rückkehr in den Profifußball. Gut für 1860: Weber wird Bierofka dabei wieder zur Verfügung stehen, wohl schon am Samstag in Pipinsried. "Ich habe heute das erste Mal wieder etwas mit dem Ball gemacht, kurze Läufe, und so gut wie nichts gespürt. Also denke ich, dass es bis Samstag wieder wird und ich morgen ins Mannschaftstraining einsteigen kann", meinte Weber gestern. Mit ihm an Bord soll es nicht nur in Pipinsried klappen, sondern auch gegen Saarbrücken. Denn, so der Löwen-Käpt’n: Nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga in den Abstiegsspielen gegen Jahn Regensburg "will ich nicht noch mal eine Relegation verlieren".