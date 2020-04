Ihr Weg zurück nimmt langsam Formen an: Wie läuft das Training in Kleingruppen, das wieder erlaubt ist?

Es vermittelt ein Stück weit Normalität, aber du kannst nicht mal einen Zweikampf führen. Oder knackige Spielformen. Wir trainieren Parcours, Passübungen, Torschüsse. So blöd, wie es sich anhört: Wir machen das Beste daraus. Es war extrem bitter, nach 14 ungeschlagenen Spielen in Serie unterbrochen zu werden. Für mich war es die beste Phase meiner Karriere, nachdem ich zum Rechtsverteidiger umgeschult wurde. Jetzt können wir uns nur auf den Tag X vorbereiten – und unsere Serie danach fortsetzen.

Marius Willsch: "Es kann schnell wieder nach unten gehen"

Die Verbände führen Diskussionen über Fortsetzung oder Abbruch der Saison. Als Spieler dürften Sie Geisterspiele als kleineres Übel ansehen.

Jeder Sportler brennt auf seine Wettkämpfe. Was man so hört, werden wohl leider noch Monate vergehen, bis die Zuschauer wieder ins Stadion dürfen. Wie die Entscheidungen dann final aussehen, werden wir hoffentlich bald erfahren.

Verglichen mit einem existenzbedrohten Einzelhändler, wie wichtig ist da der Profifußball?

Gesundheit und Menschenleben stehen über allem. Auch lebenswichtige Dinge wie Lebensmittelversorgung, Supermärkte oder Apotheken müssen laufen, das ist klar. Fußball darf sich nicht zu wichtig nehmen, aber es hängen viele Jobs daran, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und er kann für viele Menschen in schweren Zeiten ein Zuckerl sein.

Inwieweit haben Sie als Profifußballer Existenzängste, wo Sie nicht bei Welt-Klub FC Bayern mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen angestellt sind, sondern bei einem Drittligisten in Kurzarbeit?

Klar hat man auch als Fußballer jetzt Existenzängste. Wir sind auch nur Arbeitnehmer und haben befristete Verträge. Bei uns schaut es ähnlich aus wie bei vielen Betrieben in der Wirtschaft. Als Fußballer weißt du: Der Job hat viele Sonnenseiten, aber es kann schnell wieder nach unten gehen. Keiner hat ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das ein sicheres Einkommen garantiert. Auch deswegen wäre ein Saisonabbruch schlimm, denn er hätte größere finanzielle Folgen für die Spieler und Vereine. Ich bin froh, dass ich vor kurzem einen längerfristigen Vertrag bei 1860 unterschrieben habe. Aber am Ende des Tages wissen wir alle noch nicht, wann und wie es weitergeht. Wir können nur hoffen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu dürfen.

Lesen Sie hier: Kaderplanung in Corona-Zeiten - Gorenzel vor Herkulesaufgabe