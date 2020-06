Für Löwen-Coach Michael Köllner ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga mittlerweile in weite Ferne gerückt: "Wir haben in den letzten Spielen leider zu viel hergegeben und dann hast du keine Möglichkeiten, vorne mitzuspielen", sagte der Oberpfälzer nach der Partie auf der Pressekonferenz. "Wir wollen trotzdem noch versuchen, in den letzten fünf Spielen Punkte zu holen – das ist auch die Verpflichtung, die wir haben."