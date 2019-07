München - Der TSV 1860 ist vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.050 Euro verurteilt worden. Grund sind einmal mehr Fan-Ausschreitungen: Bei der Partie gegen Carl Zeiss Jena, am 38. Spieltag der Vorsaison, hatten Löwen-Anhänger in ihrem Block insgesamt 18 Pyro-Fackeln angezündet, außerdem wurde eine Leuchtrakete abgefeuert. Die Löwen haben dem Urteil zugestimmt. Bereits im Vorfeld der Partie kam es zu heftigen Ausschreitungen beider Fanlager im Umfeld des Stadions.