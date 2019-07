In dieser Gemengelage müssen B-Lösungen her. Eine lautet: Ousmane Dembélé vom FC Barcelona, begnadeter Techniker, aber auch Problemprofi aus Frankreich. Seine Vita passt nicht unbedingt in das moralische Anforderungsprofil des Rekordmeisters. Beim BVB streikte sich der heute 22-jährige Angreifer im Sommer 2017 über zwei Monate hinweg regelrecht weg, hinterließ seine Wohnung in Dortmund dann auch noch zugemüllt. Sein Vermieter forderte laut "Bild" Schadenersatz und ausstehende Mietzahlungen vor Gericht ein.