Das Revolutionsdenkmal am Ostfriedhof wurde 1955 wiederhergestellt – ohne die Urne. Sie verblieb im Neuen Israelitischen Friedhof, weil das Judentum Grabstätten für die Ewigkeit vorsieht. Das Gedenken an Eisner blieb schwierig. Noch 1969 maulte die CSU gegen eine Kurt-Eisner-Straße in München-Neuperlach. Über ein Denkmal am Ort der Ermordung entbrannte ein endloser Streit. 1976 wurde auf dem Grünstreifen des Promenadeplatzes eine kleine Gedenktafel eingelassen, nachdem der Eigentümer des Palais Montgelas die Anbringung einer Gedenktafel verweigert hatte. Sie verschwand vor 15 Jahren, als das riesige Monument für den Grafen Montgelas errichtet wurde.

Bodenplatte würdig oder pietätlos?

Eisner bekam 1989 ein unauffälliges Bodendenkmal in der Kardinal-Faulhaber-Straße. Bei der Beratung im städtischen Bauausschuss kam es zu einer Auseinandersetzung über die Worte "Freistaat" und "Volksstaat". Eine Mehrheit aus CSU, FDP und Grünen stimmte gegen den Textvorschlag der SPD, weshalb auf der Platte heute von der "Republik Bayern" die Rede ist.

Bis heute ist die Debatte nicht abgeflaut, ob diese Platte dem Ermordeten würdig gedenkt. Im Mathäser, wo 1918 der Arbeiter- und Soldatenrat tagte, befindet sich eine Stele. 2011 wurde ein gläsernes Eisner-Denkmal am Oberanger errichtet – nahe der Zentrale der SPD, die den Revolutionär gerne für sich reklamiert, obwohl der überzeugte Pazifist die Partei 1917 aus Protest gegen die mit den Militaristen kuschelnde "Burgfriedenspolitik" während des Ersten Weltkriegs verließ.

Streetart zu Eisners Ehren verzögert sich

Beim Festakt "100 Jahre Freistaat Bayern" schaffte es Ministerpräsident Markus Söder, in seiner Rede Eisner zu unterschlagen. Die Stadt ist allerdings auch nicht viel besser: Auf das vom Kulturreferat wortreich für den vergangenen November versprochene Kurt-Eisner-Mural muss weiter gewartet werden.

Im Herbst malte der Künstler erst einmal den Fluxus-Künstler Robin Page auf die Mauer des Umspannswerks in der Zehentbauernstraße am Giesinger Berg. Die Vollendung verzögert sich wegen der schwierigen Finanzierung, Genehmigungsfragen, einem Trauerfall, dem überraschend eingetretenen Winter und 1.000 anderen Problemchen.

Im März will Markus Müller alias Won ABC fertig sein. Es ist eben nach wie vor nicht einfach, in München an einen Republikaners, Pazifisten und Revolutionär zu erinnern.

Am Donnerstag (21. Februar 2019) um 19 Uhr veranstaltet der Verein "Das andere Bayern" im Alten Rathaus eine Gedenkfeier mit Konstantin Wecker, Max Uthoff und vielen anderen.

