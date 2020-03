München - "Gesagt. Getan. Gerecht." Wenn die Grünen-Chefin Gülseren Demirel an den Wahlslogan von OB Dieter Reiter (SPD) denkt, fragt sie sich: "Was ist denn überhaupt passiert?" Am Donnerstag, zehn Tage vor der Stadtrats- und OB-Wahl, haben die Münchner Grünen mit OB Reiter abgerechnet.