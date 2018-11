100 Jahre Waffenstillstand Britische Royals: Gedenken an Ersten Weltkrieg wirft Fragen auf

Apropos Herzogin Meghan

Der Auftritt der werdenden Mutter am Sonntag warf ebenfalls die eine oder andere Frage auf. Bei der Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal am Whitehall Palast sowie der anschließenden Schweigeminute stand Herzogin Meghan auf einem separaten Balkon - abseits von Queen Elizabeth II., Herzogin Kate und Herzogin Camilla (71). Die einstige "Suits"-Darstellerin teilte sich den Balkon stattdessen mit Elke Büdenbender, der Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier (62).

Noch eine Sensation. Denn während Prinz Philip seit 1999 das erste Mal fehlte, nahm der Bundespräsident als erster deutscher Staatsmann in der Geschichte des Remembrance Day an der Zeremonie in London teil. Er legte neben Prinz Charles (69) und Premierministerin Theresa May (62) ebenfalls einen Kranz am Mahnmal nieder.