Liga-Fortsetzung: Gorenzel plädiert für Gleichberechtigung

Nachdem die Bundespolitik "nach strenger Beurteilung des Hygienekonzeptes der DFL" im Profifußball in der 1. und 2. Liga mit sogenannten Geisterspielen stattgegeben habe, "darf aus unserer Sicht auf Grundlage des Gleichberechtigungsgrundsatzes auch der Berufsausübung in der 3. Liga nichts im Wege stehen", so Gorenzel.